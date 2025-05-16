Ирина Яровая поддержала финалистку политического конкурса ЕР Людмилу Болилую

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поддержала финалистку политического конкурса «Лидеры России. Политика» и Героя России Людмилу Болилую в новом жизненном этапе, отметив ее профессионализм и готовность работать в политике, особенно в вопросах, связанных со спецоперацией.