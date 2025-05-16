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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Ирина Яровая поддержала финалистку политического конкурса ЕР Людмилу Болилую

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поддержала финалистку политического конкурса «Лидеры России. Политика» и Героя России Людмилу Болилую в новом жизненном этапе, отметив ее профессионализм и готовность работать в политике, особенно в вопросах, связанных со спецоперацией.

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