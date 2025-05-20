Российская ракета ликвидировала 70 бойцов ВСУ и склад боеприпасов

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Российские военные нанесли высокоточный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по выявленному лагерю подготовки подразделений специального назначения Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии