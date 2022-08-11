"Прямой удар кармы": 2 знака зодиака жестко заплатят за все свои ошибки в ближайшие дни

"Прямой удар кармы": 2 знака зодиака жестко заплатят за все свои ошибки в ближайшие дни

Астрологи определили знаки зодиакального круга, которые жестко заплатят за все свои ошибки прошлого в самые ближайшие дни.

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