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Газета.ру

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Синоптик Голубев: классического бабьего лета в Москве больше не будет

Синоптик Голубев: классического бабьего лета в Москве больше не будет

В Москве до конца сентября не стоит ожидать классического бабьего лета. Об этом РИА Новости сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

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