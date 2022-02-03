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Слуцкий назвал меры России из-за блокировки RT DE симметричным ответом на дискриминацию

Слуцкий назвал меры России из-за блокировки RT DE симметричным ответом на дискриминацию

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ответные меры России против блокировки телеканала RT DE в Германии прямыми и симметричными.

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