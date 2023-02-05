Захарова заявила, что сильно сомневается в адекватности Борреля, сказавшего, что в ЕС не думают над отправкой военных на Украину

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что она сильно сомневается в адекватности главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля, который сказал в интервью, что в объединении не думают над отправкой военнослужащих на украинскую территорию.