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Захарова заявила, что сильно сомневается в адекватности Борреля, сказавшего, что в ЕС не думают над отправкой военных на Украину

Захарова заявила, что сильно сомневается в адекватности Борреля, сказавшего, что в ЕС не думают над отправкой военных на Украину

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что она сильно сомневается в адекватности главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля, который сказал в интервью, что в объединении не думают над отправкой военнослужащих на украинскую территорию.

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