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The Times of Israel: США развернули силы на Ближнем Востоке для защиты Израиля

The Times of Israel: США развернули силы на Ближнем Востоке для защиты Израиля

Global Look Press/US Navy/via Globallookpress.com Вооруженные силы Соединенных Штатов развернули значительный объем своих ресурсов на Ближнем Востоке в качестве превентивной меры в случае, если Иран нанесет ответный удар по Израилю без предупреждения, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского лидера Джо Байдена.

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Eduard
США и Израиль одна банда!
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