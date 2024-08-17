The Times of Israel: США развернули силы на Ближнем Востоке для защиты Израиля

Global Look Press/US Navy/via Globallookpress.com Вооруженные силы Соединенных Штатов развернули значительный объем своих ресурсов на Ближнем Востоке в качестве превентивной меры в случае, если Иран нанесет ответный удар по Израилю без предупреждения, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского лидера Джо Байдена.
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