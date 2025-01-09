В Китае обнаружили фальшивые товары из РФ, началась проверка

В Шанхае провели проверку 47 магазинов, торгующих якобы произведенными в России товарами. В результате некоторые из них были закрыты в связи с отсутствием необходимых лицензий и регистрационных документов.
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