Производитель промышленных роботов наладил выпуск на площадке ОЭЗ «Технополис Москва»

Столичный разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения «ТЕХНОРЭД» начал первые отгрузки устройств, выпущенных на площадке столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) .
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