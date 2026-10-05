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РИА: страны G7 предоставили Украине почти $50 млрд за счет активов России

РИА: страны G7 предоставили Украине почти $50 млрд за счет активов России

Страны G7 («Большой семерки»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) предоставили Украине кредиты почти на $50 млрд за счет доходов от замороженных активов России, передает РИА Новости со ссылкой на данные минфина республики и национальные ведомства.

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