Август принесет Овнам затишье перед переменами: главные результаты проявятся ближе к осени

Август-2026 для Овнов станет этапом затишья перед важным стартом. Звездная конфигурация складывается так, что правильное решение – притормозить, пересмотреть планы и сосредоточиться на том, что на самом деле имеет значение.
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