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Астроном рассказал, когда можно увидеть звездопад с яркими огненными шарами

Астроном рассказал, когда можно увидеть звездопад с яркими огненными шарами

www.globallookpress.com/CFOTO/Keystone Press Agency Жители России в ночь на 13 октября смогут наблюдать пик метеорного потока Южные Тауриды.

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