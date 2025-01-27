Все жители нашего города и района могут присоединиться к памятным акциям, которые будут идти в фойе ДК Победа до 14.
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Все жители нашего города и района могут присоединиться к памятным акциям, которые будут идти в фойе ДК Победа до 14.