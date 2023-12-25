Путин разрешил поднять флаги на трех новых кораблях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин дал разрешение на поднятие военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».
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