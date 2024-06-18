В Германии призвали снизить выплаты украинским беженцам, чтобы те были мотивированы искать работу

Депутат Бундестага Биджан Джир-Сарай из либеральной СвДП, входящей в правящую коалицию, а также министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (ХДС) призывают лишить живущих в ФРГ украинцев гражданского пособия Bürgergeld и перевести на пособия для беженцев.