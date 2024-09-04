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Политический вестник

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Русские не намерены останавливаться на Киеве и Одессе. Заявление прозвучало уже из Кремля

Русские не намерены останавливаться на Киеве и Одессе. Заявление прозвучало уже из Кремля

Американским властям вообще на всех плевать. Во всей истории с Украиной они извлекли для себя максимальную выгоду - на всём заработали, унизили Европу, вытащили производство к себе и при этом ничего не потеряли.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ВС  РФ  должны  и остановятся  на  Украине только  на  границах  СССР. Иного  пути  нет.
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16 час.

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