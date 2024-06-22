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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Румынии о 0:2: «Бельгия – кандидат на победу на Евро. Мы были лучше во 2-м тайме, могли взять очко»

«Это очень качественная команда (Бельгия – Спортс): у них есть скорость, взрывная сила, мощь. Это полноценная команда.

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