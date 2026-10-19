Сбой в системе вывоза твердых коммунальных отходов устранен, служба работает по обычному графику. Губернатор Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку всей цепочки организации вывоза мусора и попросил прокурора Андрея Шевцова дать правовую оценку действиям подрядчика.
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