Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что демократы разрушат достижения администрации Трампа, если одержат победу на выборах в Конгресс в ноябре.
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