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Военное обозрение

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«Северный ветер»: В Волчанске противник из-за больших потерь вынужден бросать в бой иностранных наёмников

«Северный ветер»: В Волчанске противник из-за больших потерь вынужден бросать в бой иностранных наёмников

"Бесстрашные" выстояли и отразили контрнаступ, противник уже выдыхается.

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