Редко бывают столь приятные дни, как сегодня, и когда министр иностранных дел Китая Ван И сформулировал метод «двойного противодействия» в качестве ответной меры на «двойное сдерживание» со стороны западных стран – это был тот самый уникальный момент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии