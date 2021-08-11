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Про ХХ съезд

Про ХХ съезд

И вот теперь – после предыдущего поста  – можно, наконец-то, вернуться к пресловутому ХХ съезду.

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Анатолий
Высокий авторитет Сталина у народа объясняется тем, что он беспощадно относился к своему окружению, чиновникам, если видел у них негатив. А к негативу относил всё то, что и простые люди относили. А это использование должности в своих интересах, то есть корысть, кумовство, коррупцию, и прочие грехи правящих. Этим объясняется и особая ненависть к Сталину со стороны иудеев. Которые в перечисленных грехах ой какие мастера. А то, что Сталин власть не отдавал и уничтожал всех, кто на его место стремился, так это и сейчас везде происходит. Может не в таких формах, так как время не то, но происходит. Посмотрите на "демократическую" страну США.
Ирина
Результат наглой ,демонстративной клеветы на Сталина теми ,кто захватили РСФСР -это то ,что почти на всех сайтах ,кроме запутинских ,либерастических ,религиозных ,в опросах о лучшем руководителе РИ -СССР -РФ ,всегда побеждает Сталин . Что очень бесит врагов СССР и советского народа ,России и русского народа .
Борис Шумилов
А вы из какой процентной группы???)))
ВЛАД
Ленин по состоянию здоровья практически сразу выбыл из числа руководителей. Остаётся Сталин
Майя Maja
Лучшего выбрать невозможно. Страна СССР просуществовала мало лет .Сменилось (для истории так мало) всего лишь 3 поколения. А вот Российская Империя-много и долго создавала страну.)

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