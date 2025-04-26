Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты

www.globallookpress.com/Kay Nietfeld/dpa Президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в похоронах папы римского Франциска, заявил, что нужно пересмотреть христианский постулат о непротивлении злу насилием.
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