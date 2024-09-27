Парк семейного отдыха появится в усадьбе Сукачева в Иркутске

В Усадьбе В.П. Сукачёва в Иркутске появится парк семейного отдыха, который помимо музейных экспозиций будет включать кинотеатр под открытым небом, уличные шахматы, настольный теннис, серсо, крокет и игровые зоны для детей, сообщили в пресс-службе музея.