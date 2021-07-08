Лукашенко перешел дорогу России и Китаю

Только новостиПолитикаЛукашенко перешел дорогу России и Китаю Белорусские контрсанкции умеют удивлять. Недавно, например, запретили продажу в республике автомобилей «Шкода».Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей СычевЧто за белорусоненавистник написал статью?саша дмитренкоон так и остался колхозником,,,,Татьянка Яцуксовсем у бацьки переклинило-перекрыть транзит, но куда-в Россию и Китай!!!! Так он кому этим вредит-Германии ли??? Возникает все больше сомнений в адекватности сего г-на...Комментировать
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