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Лукашенко перешел дорогу России и Китаю

Лукашенко перешел дорогу России и Китаю

Белорусские контрсанкции умеют удивлять. Недавно, например, запретили продажу в республике автомобилей «Шкода».

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Сергей Сычев
Что за белорусоненавистник написал статью?
саша дмитренко
он так и остался колхозником,,,,
Татьянка Яцук
совсем у бацьки переклинило-перекрыть транзит, но куда-в Россию и Китай!!!! Так он кому этим вредит-Германии ли??? Возникает все больше сомнений в адекватности сего г-на...

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