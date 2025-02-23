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Бойца лиги единоборств задержали за дискредитацию армии в Кирове

Бойца лиги единоборств задержали за дискредитацию армии в Кирове

Кировский боец Матвей Л. попытался напасть на девушек у одного из баров города. В ходе ссоры мужчина показал нацистское приветствие и заявил о поддержке экстремистской украинской террористической организации, сообщил Telegram-канал Baza.

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