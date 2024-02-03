Юрий Кот В Москве семью с пятью несовершеннолетними детьми выгоняют на улицу — в прямом смысле слова.
Многодетную семью выставляют на улицу. Давайте разбираться и помогать
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Владимир Михальков
Не хрен всё валить с больной головы на здоровую! Суди действуют в рамках закона и никто не виноват если клиент сам мудак!
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3 час.
Владимир Михальков
Главный аргумент не вызывающий критики это: "помогает бойцам СВО и поддерживает курс президента" но не подействовало! В ВОВ вся страна помогала фронту и это не было чем то особенным скорее "особенными" были те кто от этого уклонялся!
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3 час.
Руслан Богомолов
Глупость какая-то. Если у Алексея нет права эту квартиру приватизировать, то отказ ему судом нормально. Но вот ВЫСЕЛИТЬ его с несовершеннолетними детьми уж точно НИКТО права не имеет, даже если эта квартира ВЕДОМСТВЕННАЯ.
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47 мин.
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