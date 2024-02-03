Многодетную семью выставляют на улицу. Давайте разбираться и помогать

Владимир Михальков Не хрен всё валить с больной головы на здоровую! Суди действуют в рамках закона и никто не виноват если клиент сам мудак!

Владимир Михальков Главный аргумент не вызывающий критики это: "помогает бойцам СВО и поддерживает курс президента" но не подействовало! В ВОВ вся страна помогала фронту и это не было чем то особенным скорее "особенными" были те кто от этого уклонялся!