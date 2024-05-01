AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID-19 вызывает тромбоз и побочные эффекты

В иске против компании утверждается, что вакцина стала причиной десятков травм и смертей.Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca столкнулась с коллективным иском, в котором утверждается, что вакцина COVID-19, разработанная компанией и Оксфордским университетом, вызывает серьезные побочные эффекты.