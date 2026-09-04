Анатолий Малыхин объявил о возвращении в ММА и новых боях

Анатолий Малыхин, чемпион One Championship в трех категориях, планирует вернуться в ММА в ноябре. Он рассчитывает провести два боя на RAF, почувствовав улучшение физической формы и избавившись от боли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВД Минпромторг: у 80...
- В России готовят ...
- Суд приговорил Ел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым