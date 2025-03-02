Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 7 тысяч "квадратов"

ИЗВЕСТИЯ/Смирнов Михаил Площадь пожара на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Ногинском районе Московской области увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
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