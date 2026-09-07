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Регион 29

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В Вельском районе водителя «ГАЗа» приговорили за смертельное ДТП с мотоциклом

В Вельском районе водителя «ГАЗа» приговорили за смертельное ДТП с мотоциклом

Мужчина выехал на перекрёсток с трассой М-8 и столкнулся с мотоциклом, который двигался по главной дороге.

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