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Воронежские новости

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Дорогу к санаторию в Лискинском районе ввели в эксплуатацию

Дорогу к санаторию в Лискинском районе ввели в эксплуатацию

В Лискинском районе завершился ремонт участка дороги М- «Дон» — санаторий имени Цюрупы — Владимировка — М- «Дон» с 7-го по 11-й километр.

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