Дорогу к санаторию в Лискинском районе ввели в эксплуатацию

В Лискинском районе завершился ремонт участка дороги М- «Дон» — санаторий имени Цюрупы — Владимировка — М- «Дон» с 7-го по 11-й километр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым