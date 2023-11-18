Жена Константина Ивлева Валерия после отпуска отправилась в тренажерный зал

Жена Константина Ивлева Валерия рассказала, как восстанавливается после отпуска Девушка поделилась, что набрала лишние килограммы, к тому же в последний месяц ее вес нестабилен, потому кроме спорта она обратится к врачу.
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