Зарплата Сака в «Арсенале» может увеличиться втрое. Вингер получает 70 тысяч фунтов в неделю и интересен «Ман Сити»

Вингер Букайо Сака ведет переговоры с «Арсеналом» о новом контракте. Лондонцы готовы увеличить зарплату 21-летнему игроку сборной Англии втрое, в настоящее время он зарабатывает 70 тысяч фунтов в неделю.
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