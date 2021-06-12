В министерстве по управлению госимуществом Свердловской области нашли ОПГ обнальщиков

Следствие предъявило бывшему главе министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову и людям из его окружения обвинение по десяти эпизодам, связанным с растратой госимущества и злоупотреблением полномочиями.
Следствие предъявило бывшему главе министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову и людям из его окружения обвинение по десяти эпизодам, связанным с растратой госимущества и злоупотреблением полномочиями.
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