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Царьград

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Bloomberg: ИИ сыграл роль в ударе по школе в Иране, погибли 175 человек

Bloomberg: ИИ сыграл роль в ударе по школе в Иране, погибли 175 человек

Согласно информации агентства Bloomberg, использование ИИ при принятии решения о военном ударе по школе в Минабе привело к гибели 175 человек.

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