Ульянов рассказал о влиянии санкций ЕС на экономику России

Политика как она есть

Российская экономика растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза (ЕС). Вместе с тем показатели большинства стран блока выглядят весьма скромно, а то и плачевно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.