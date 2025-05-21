Политика как он...
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Политика как она есть

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Ульянов рассказал о влиянии санкций ЕС на экономику России

Ульянов рассказал о влиянии санкций ЕС на экономику России

Российская экономика растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза (ЕС). Вместе с тем показатели большинства стран блока выглядят весьма скромно, а то и плачевно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

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