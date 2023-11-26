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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован первый в мире игровой Linux-ноутбук Tuxedo Sirius 16 — он собран на компон...

Анонсирован первый в мире игровой Linux-ноутбук Tuxedo Sirius 16 — он собран на компон...

Анонсирован первый в мире игровой Linux-ноутбук Tuxedo Sirius 16 — он собран на компонентах AMDКомпания Tuxedo Computers, специализирующаяся на создании портативных компьютеров на базе Linux, анонсировала первый игровой ноутбук.

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