Анонсирован первый в мире игровой Linux-ноутбук Tuxedo Sirius 16 — он собран на компон...

Анонсирован первый в мире игровой Linux-ноутбук Tuxedo Sirius 16 — он собран на компонентах AMDКомпания Tuxedo Computers, специализирующаяся на создании портативных компьютеров на базе Linux, анонсировала первый игровой ноутбук.
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