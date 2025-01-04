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Степашин: «Сборная России могла бы побороться на чемпионате Европы и мира. Думаю, через 2-3 года будем играть»

Степашин: «Сборная России могла бы побороться на чемпионате Европы и мира. Думаю, через 2-3 года будем играть»

Бывший премьер-министр России, член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин выразил мнение, что через два-три года сборная России вновь будет играть на международной арене.

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