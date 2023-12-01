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Закон и Порядок

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Вести незалежного Кривославия

Вести незалежного Кривославия

Униатские служители культа обложили пасомых налогом, за долг по которому пастырь может, например, отказать в отпевании усопшего члена греко-католического стада.

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