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Убийство сотрудника КГБ в Минске: кто помог американцу совершить теракт

Убийство сотрудника КГБ в Минске: кто помог американцу совершить теракт

Сотрудник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер и, по-видимому, американский гражданин, застрелил в Минске одного из силовиков, которые пытались допросить его в ходе мероприятий по пресечению деятельности экстремистских организаций.

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