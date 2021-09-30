Убийство сотрудника КГБ в Минске: кто помог американцу совершить теракт

Сотрудник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер и, по-видимому, американский гражданин, застрелил в Минске одного из силовиков, которые пытались допросить его в ходе мероприятий по пресечению деятельности экстремистских организаций.
Сотрудник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер и, по-видимому, американский гражданин, застрелил в Минске одного из силовиков, которые пытались допросить его в ходе мероприятий по пресечению деятельности экстремистских организаций.
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