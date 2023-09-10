Командир батальона "Восток" оценил результаты украинского контрнаступления.Грядущий сезон осенней распутицы резко усложнит любые боевые действия в зоне СВО, уверен, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
Комбат Ходаковский не стал скрывать проблем СВО, но выбрал особый способ донести правду
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Александр Макеев
Наступление российской армии должно учитывать стратегию и тактику иностранных и украинских нацистов: мелкими соединениями, и без доминирования в воздухе, без масштабной артиллерийской и ракетной подготовки и без больших соединений танков и другой бронетехники. Очевидно, что российская армия обязана предварительно, за 3-4 суток до начала основного наступления и в течение последующих 3- недель, разносить в пыль вражеские средства ПВО, склады с боеприпасами, ремонтную базу, мосты. А до того продолжать выбивать живую силу. И не забыть про масштабную артиллерийскую и ракетную обработку мест размещения вражеской живой силы, техники, укреплений на линии боевого соприкосновения, основной линии окопов и укреплений и дистанционно минировать пути снабжения врага живой силой, техникой, боеприпасами, эвакуации раненых. Очень массово применять разведывательные и ударные БПЛА разных типов и разной грузоподъёмности, разной глубины проникновения на вражескую территорию. А состав и количество войск на конкретных направлениях отвлекающих и главных ударов - это прерогатива Генерального Штаба ВС РФ.
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