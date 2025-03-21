Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре в Заонежье

По предварительной информации, около двух часов ночи 21 марта в деревне Сибово Медвежьегорского района в результате взрыва газового баллона произошло возгорание частной бани на берегу Великой губы Онежского озера, сообщили в Следкоме Карелии.
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