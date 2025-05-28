В Белом доме заявили о планах по накоплению резерва биткоина

Белый дом планирует накопить большой резерв биткоина. Об этом заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс во время выступления на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, трансляция которого велась на YouTube.
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