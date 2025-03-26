Нефтяники и газовики Югры помогут губернатору Кухаруку обеспечить «супераншлаг» на Чемпионате России по биатлону

Нефтяники и газовики обеспечат соревнования по биатлону в Ханты-Мансийске зрителями. Как рассказывает источник, знакомый с ситуацией, свои делегации на чемпионат России, который стартует сегодня, 26 марта, направляют почти все компании региона по просьбе окружных властей.
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