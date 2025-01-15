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Эколог Пукалов: миллионы людей уже скоро могут стать климатическими беженцами

Эколог Пукалов: миллионы людей уже скоро могут стать климатическими беженцами

Изменение климата уже повысило среднюю температуру воздуха на планете на 1,5 градуса. Тенденция на глобальное потепление продолжается с середины XIX века и становится причиной множества природных катаклизмов.

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