Музыкальный фестиваль Sandlerfest объединил более 150 коллективов со всего мира

18–19 июля на территории ВДНХ прошел Международный фестиваль прогрессивной музыки Sandlerfest. На шести сценах выступили более 150 коллективов из России, США, Франции, Грузии, Ирландии, Израиля, Кубы, Греции, Бразилии и других стран.
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