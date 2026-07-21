Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

341 подписчик

Музыкальный фестиваль Sandlerfest объединил более 150 коллективов со всего мира

Музыкальный фестиваль Sandlerfest объединил более 150 коллективов со всего мира

18–19 июля на территории ВДНХ прошел Международный фестиваль прогрессивной музыки Sandlerfest. На шести сценах выступили более 150 коллективов из России, США, Франции, Грузии, Ирландии, Израиля, Кубы, Греции, Бразилии и других стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии