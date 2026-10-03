An Underappreciated Sci-Fi Legend Starred In Three Versions Of The Twilight Zone

He may not be a household name, but this Twilight Zone veteran has every right to be considering the resume he's built up in the sci-fi genre alone.
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