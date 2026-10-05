Водитель «Тойоты» погиб в ДТП под Калугой

ДТП произошло на развязке Северного обхода Калуги, автомобиль опрокинулся после столкновения с металлической оградой трассыВ 13:55 5 октября 62-летний водитель "Тойоты" не справился с управлением на 21-м километре Северного обхода Калуги, на развязке с Р-132, и врезался на своем автомобиле в металлическую ограду трассы.
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