Водитель «Тойоты» погиб в ДТП под Калугой

ДТП произошло на развязке Северного обхода Калуги, автомобиль опрокинулся после столкновения с металлической оградой трассыВ 13:55 5 октября 62-летний водитель "Тойоты" не справился с управлением на 21-м километре Северного обхода Калуги, на развязке с Р-132, и врезался на своем автомобиле в металлическую ограду трассы.