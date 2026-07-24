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Царьград

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Вучич: Запад ошибся, оценивая атаки БПЛА по России

Вучич: Запад ошибся, оценивая атаки БПЛА по России

Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Die Weltwoche заявил, что мнение Запада о прекращении Специальной военной операции из-за увеличения атак украинских БПЛА на Россию является ошибочным и нереалистичным.

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